Abhishek Sharma T20 World Cup final: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅಟ್ಟರ್ ಫ್ಲಾಫ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ. 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೂ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಕಣ್ಣು ಬಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರಾ ಎನ್ನುವುದು ಸದ್ಯ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವೀಕ್ನೇಸ್ ಏನು ಎಂದು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಂದಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಎಂದರೆ ಭಯ ಬೀಳುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹಾಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ವಿರುದ್ಧ 107.40 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್, 9.66 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಧಾಗತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಡಲು ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡದಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11ನಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫೇವರಿಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಹೊರಗಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಲಿಷ್ಠ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ರನ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಕಿವೀಸ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆಯಂತೆ. ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೇ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸಿದರೆ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅಬ್ಬರಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಬೇಕು ಎಂದರೂ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಗಳಿಸುವ ರನ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಕ್ಕಾ!.
