  • T20 World Cup; ಪಾಕ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಡಲು ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌.. ಭಾರತ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೀಮ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್‌!

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಖ್ಯಾತೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 27, 2026, 02:29 PM IST
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಆಡಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿರೋ ಪಾಕ್‌
  • ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವರಸೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ
  • ಪಾಕ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಂಗಾರದಂತ ಚಾನ್ಸ್‌ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾ

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಾಗಿ, ಭಾರತದ ಜೊತೆ ನಾವು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿ (ಪಿಸಿಬಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್‌ ನಖ್ವಿ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತೆಳಿದಿರುವ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ (ಐಸಿಸಿ), ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ ಅದೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗುವುದು. ಗ್ರೂಪ್‌- ಎನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕೇಳಿದಂತೆ ಅವರ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಐಸಿಸಿ ಮೇಲೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಿಸಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್‌ ನಖ್ವಿ, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನ ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಮೇಲೆ ಐಸಿಸಿ ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾವನ್ನ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಪಾಕ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. 

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದರೂ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಮಾನ್‌ ಅಲಿ ಆಘಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್‌ ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಐಸಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪಾಕ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋದರೆ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 

