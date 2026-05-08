10 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಎಂಟು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ?.
Prithvi Shaw IPL 2026: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ತವರಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಬಲ ತುಂಬುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸೀಸನ್ನ ಹರಾಜಿನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಹರಾಜಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಐಪಿಎಲ್ನ ಈ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭದಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರು ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಲಿದೆ.
ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಇನ್ನು ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂಡಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಂತಿಮ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಎಂಟು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಆರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೇ ಅದು ಪೃಥ್ವಿ ಶಾಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈಫ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಪೊರೆಲ್ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗ ಮೂಡಿದ್ದವು. ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಶಾ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವೇಗದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.
ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕರಾದ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಓಪನರ್ ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಇವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಡೆಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯವೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.