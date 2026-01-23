ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಹಾಗೂ ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 24 ರಂದು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಟೂರ್ನಿಯ ಲೀಗ್ ಹಂತವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಂಡರ್- 19 ಟೀಮ್ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತಂಡ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಪಡೆ ಟೂರ್ನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರೂಪ್- ಬಿನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾಳೆ ಕಿವೀಸ್ ಜೊತೆ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಲಿದೆ.
ಅಂಡರ್- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಗ್ರೂಪ್- ಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುವ ಪಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ನಾಳೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲದೇ ಗ್ರೂಪ್- ಬಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದ ತಂಡವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತವೂ ಗ್ರೂಪ್- ಬಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೇ, ಗ್ರೂಪ್- ಸಿಯಲ್ಲಿರುವ 2 ಅಥವಾ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. 2.025 ರನ್ ರೇಟ್ನಿಂದ ಭಾರತ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕಿವೀಸ್ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ- ಭಾರತ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದು ಖಚಿತ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
