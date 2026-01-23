English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಸಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ- ಪಾಕ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌.. ಬದ್ಧವೈರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯೋದು ಯಾವತ್ತು?

ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯೋದು ಅಪರೂಪ. ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತವೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 23, 2026, 03:54 PM IST
  • ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವದ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ
  • ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟಕ್ಕೆ ಅಖಾಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ
  • ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ

ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಹಾಗೂ ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್-‌ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 24 ರಂದು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಟೂರ್ನಿಯ ಲೀಗ್‌ ಹಂತವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಂಡರ್-‌ 19 ಟೀಮ್‌ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತಂಡ ಸೂಪರ್‌ ಸಿಕ್ಸ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. 

ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಪಡೆ ಟೂರ್ನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರೂಪ್‌- ಬಿನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ ಸಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾಳೆ ಕಿವೀಸ್‌ ಜೊತೆ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಲಿದೆ. 

ಅಂಡರ್-‌ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಗ್ರೂಪ್‌- ಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುವ ಪಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಪರ್‌ ಸಿಕ್ಸ್‌ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ನಾಳೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲದೇ ಗ್ರೂಪ್‌- ಬಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದ ತಂಡವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸೂಪರ್‌ ಸಿಕ್ಸ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಏರಲು ಏನ್‌ ಮಾಡಬೇಕು.. ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ‌ ಸ್ಮೃತಿ, ಲಾರೆನ್ ಸೇರಿ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಗರ್ಲ್ಸ್‌ ಮಸ್ತ್‌ ಮಿಂಚಿಂಗ್!

ಭಾರತವೂ ಗ್ರೂಪ್-‌ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೇ, ಗ್ರೂಪ್‌- ಸಿಯಲ್ಲಿರುವ 2 ಅಥವಾ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. 2.025 ರನ್‌ ರೇಟ್‌ನಿಂದ ಭಾರತ ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕಿವೀಸ್‌ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಿವೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್‌ ಸಿಕ್ಸ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ- ಭಾರತ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದು ಖಚಿತ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.      

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌, ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ.. ಡಬಲ್‌ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಸಿಡಿಸಿ, ಬಿಗ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌..!  
 

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

