ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಮಾಯಂತಿ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಲವು ಸ್ಫೋಟಕ ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭವಿಷ್ಯ, ನಿರಂತರ ಮಾಧ್ಯಮ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 5 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಪ್ರಸ್ತುತ 2026 ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ, 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವ ಕುರಿತು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ" ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕನಸನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಸುತ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. "ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿ, ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ ಮೇಲೂ ಪದೇ ಪದೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಗೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ, ಬಹುಶಃ ಆ ಸ್ಥಳ ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ನಾನು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 16, 2026
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಅತಿಯಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ತಮಗಾಗುವ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಜ್ಞರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಯುವ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುವುದನ್ನು ಯಾರೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಈ ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾತುಗಳು ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ.