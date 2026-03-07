English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಕಿವೀಸ್‌ನ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಲು ಈ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲೇಬೇಕು.. ಈ ಯಂಗ್‌ ಆಟಗಾರ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆನೆಬಲ!

ಕಿವೀಸ್‌ನ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಲು ಈ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲೇಬೇಕು.. ಈ ಯಂಗ್‌ ಆಟಗಾರ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆನೆಬಲ!

ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೋ ಆ ತಂಡ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 7, 2026, 10:38 PM IST
  • ಫೈನಲ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚೈನಾಮನ್‌ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ ಮಾಡಬಲ್ಲರು
  • ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಉಲ್ಟಪಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೆ
  • ಚೈನಾಮನ್‌ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತೂ ಇದೆ

Trending Photos

ಭೂ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಈ &quot;ಬ್ಲೂ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ&quot;..! ಖಮೇನಿಗೆ ಕಥೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon5
Sparrow Missile
ಭೂ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಈ "ಬ್ಲೂ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ"..! ಖಮೇನಿಗೆ ಕಥೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ಗೊತ್ತೆ..?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: OPS ಮರು ಜಾರಿ.. ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
camera icon6
8th Pay Commisson
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: OPS ಮರು ಜಾರಿ.. ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಟಾಪ್ 7 ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು: ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
camera icon8
Investment Tips For Women
ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಟಾಪ್ 7 ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು: ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
EPFO: ಇಪಿಎಸ್‌ ಪಿಂಚಣಿ 3 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ! ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
camera icon6
Pension Hike
EPFO: ಇಪಿಎಸ್‌ ಪಿಂಚಣಿ 3 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ! ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
ಕಿವೀಸ್‌ನ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಲು ಈ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲೇಬೇಕು.. ಈ ಯಂಗ್‌ ಆಟಗಾರ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆನೆಬಲ!

T20 WC final instead of Varun Chakravarthy: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್‌ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ನಡುವೆ ಮಹಾ ಸಮರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂತುಹಲದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಕುರಿತು ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವರುಣ್‌ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಚೈನಾಮನ್‌ ಕುಲ್‌ದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಫೈನಲ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚೈನಾಮನ್‌ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು ಸದ್ಯ 13 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಆದರೆ ಸೂಪರ್‌ 8 ಹಂತದಿಂದ ವರುಣ್‌ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 47 ಹಾಗೂ 64 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ವರುಣ್‌ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರನ್‌ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆಯುವ ಬೌಲರ್‌ ಎಂದರೆ ಅದು ಕುಲ್‌ದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವರುಣ್‌ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇವರಿಂದಾಗಿ ಡೆತ್‌ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜಸ್‌ಪ್ರಿತ್‌ ಬೂಮ್ರಾ ಹಾಗೂ ಅರ್ಷದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕುಲ್‌ದೀಪ್‌ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Final; T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಹಸಿದ ಮೃಗವೇ.. ಭಾರತವನ್ನ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದೆ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಕ್ಯಾಪ್‌ ಟೀಮ್‌?

ಕುಲ್‌ದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್‌ ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಭಾರತ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಲ್‌ದೀಪ್‌ 10 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 40 ರನ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ರಾಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಅವರಂತಹ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಎದುರಾಳಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕುಲ್‌ದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆನಬಲನೇ ಎನ್ನಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ ಸುಂದರಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಂಸತ್‌ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡ ಬಂದ ಬಿಗ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್.. Toxic ಬ್ಯೂಟಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಲಿರೋ ಸಿನಿಮಾ? ‌
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Kuldeep YadavWifeKuldeep Yadav ll getT20 WC finalVarun Chakravarthy

Trending News