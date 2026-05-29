ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕ ಯಾರಾಗುತ್ತಾರೆ
Mitchell Marsh be the next captain: 2026 ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನಂತರ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ನೋ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. 19ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಎಂಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿ ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಫಲತೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಇದು ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು LSG ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅವರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. LSG ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಪಂತ್ ಅವರ ನಾಯಕನ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಅಗಿದ್ದು ವಿವಿಧ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕ ಯಾರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ತಂಡದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಎನ್ನುವುದು ಸದ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಗಿವೆ. LSG ನಾಯಕನಾಗುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಆಟಗಾರ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ T20 ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್. ಮಾರ್ಷ್ T20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಷ್ 2023 ರಿಂದ 39 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗರೂಗಳು 27 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಮಾರ್ಷ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕ. ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಆರನ್ ಫಿಂಚ್ ಕಾಂಗರೂಗಳನ್ನು 40 ಗೆಲುವುಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಮಾರ್ಷ್. ಅವರು 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 13 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 43.30 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 163.18 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 563 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು 19ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಲಕ್ನೋ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.