GT vs RCB IPL 2026 Final: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ತಂಡಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ತಂಡಗಳು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕದನಕ್ಕಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿವೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಜಯಗಳಿಸಿದರೆ ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ ವಿಶೇಷ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆದ್ದರೆ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೂರನೇ ನಾಯಕ ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರಾದ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಐದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಧೋನಿ 2009 ಮತ್ತು 2010 ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡವನ್ನು ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜಯಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. 2019 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿತು. ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಮರುವರ್ಷ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿತು.
ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರದು ಕೊಂಡಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿತು. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆರ್ಸಿಬಿ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗುಜರಾತ್ನ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ರನ್ಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಬಹುದು. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಆರ್ಸಿಬಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.