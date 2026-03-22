IPL 2026: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ 18 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರವನ್ನ ನೀಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮುಂಬರುವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಆರ್.ಅಶ್ವಿನ್ ಐಪಿಎಲ್ 2026ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡವು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಆರ್ಮಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವನ್ನ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್.ಅಶ್ವಿನ್ ಭವಿಷ್ಯ
ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಶ್ವಿನ್, ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನ ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಐಪಿಎಲ್ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಆರ್ಸಿಬಿ ಉತ್ತಮ ತಂಡವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಲು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಗಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಇನ್ನೂ ತಂಡವನ್ನ ಸೇರದ ಕಾರಣ, ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಸೀಸ್ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸಕ್ತ ಋತುವಿನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಗಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಶ್ವಿನ್, ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಇದು ವರದಾನ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಗಾಯವು ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶವೆಂದು ಆರ್.ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಾಲ್ಟ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಥೆಲ್ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಆಡಿಸಬಹುದು. ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದಾಗ ಆರ್ಸಿಬಿ ಉತ್ತಮ ತಂಡವಾಗಲಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ
ಐಪಿಎಲ್ 2024ರ ನಂತರ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಮತ್ತು ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆ ಋತುವಿನ ಮೊದಲು ಆರ್ಸಿಬಿಯು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನ ತಂಡದಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಂತರ ನಡೆದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂಡವನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ರಂತಹ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.
