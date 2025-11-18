Royal Challengers Bangalore: ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬದಲಾದರೆ.. ತಂಡದ ಹೆಸರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಭಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ.! ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬದಲಾದರೆ, 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬದಲಾದಾಗ, ತಂಡದ ಹೆಸರು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026: ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ನಿಂದ ಕೊಹ್ಲಿವರೆಗೆ.. IPLನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಟಾಪ್ 10 ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರು ಇವರೇ!
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಲೀಕ ಡಿಯಾಜಿಯೊ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೂ ಸಹ, ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ಆಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಲೋಗೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: CSK IPL 2026: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು..?
'ಹೌದು! ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು! ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಡಯಾಜಿಯೊದಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ಯಾರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಅದರ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾರಾಟವು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಡಾರ್ ಪೂನಾವಲ್ಲ, ಪಾರ್ಥ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಮತ್ತು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB Sale Update: ಆರ್ಸಿಬಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ..? 17,000 ಕೋಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್?