English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • IPL 2026: ಸುಂದರ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೀಗ ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯ.. ಐಪಿಎಲ್ 2026ಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪಯಣ ಮುಕ್ತಾಯ!

IPL 2026: ಸುಂದರ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೀಗ ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯ.. ಐಪಿಎಲ್ 2026ಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪಯಣ ಮುಕ್ತಾಯ!

Royal Challengers Bangalore: ಐಪಿಎಲ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಂತಿದೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 18, 2025, 07:46 AM IST
  • ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬದಲಾದರೆ.ತಂಡದ ಹೆಸರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಭಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಲೋಗೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ.

Trending Photos

ಆಭರಣ ರಫ್ತಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅಡ್ಡಗಾಲು..! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ರೂ ಖರೀದಿಸೋದು ಅಸಾಧ್ಯ,
camera icon6
Gem and Jewellery Export Promotion Council
ಆಭರಣ ರಫ್ತಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅಡ್ಡಗಾಲು..! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ರೂ ಖರೀದಿಸೋದು ಅಸಾಧ್ಯ,
ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಆರಾಧ್ಯಾ ಬಚ್ಚನ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಫೀಸ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..!
camera icon5
Aaradhya Bachchan
ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಆರಾಧ್ಯಾ ಬಚ್ಚನ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಫೀಸ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..!
ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ.. ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರೂ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸಲ್ಲ ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕಾರಣ ಇದೇ..
camera icon6
this actress rejected salman khan movie
ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ.. ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರೂ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸಲ್ಲ ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕಾರಣ ಇದೇ..
ಚಿನ್ನುಮರಿ ಪಡೆಯಲು ಮಾಸ್ಕ್​ಮ್ಯಾನ್ ಆದ ಜಯಂತ್‌! ಪ್ರಾಣಸ್ನೇಹಿತೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತ ವಿಶ್ವನ ಜೀವ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ..?
camera icon5
Lakshmi Nivasa serial update
ಚಿನ್ನುಮರಿ ಪಡೆಯಲು ಮಾಸ್ಕ್​ಮ್ಯಾನ್ ಆದ ಜಯಂತ್‌! ಪ್ರಾಣಸ್ನೇಹಿತೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತ ವಿಶ್ವನ ಜೀವ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ..?
IPL 2026: ಸುಂದರ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೀಗ ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯ.. ಐಪಿಎಲ್ 2026ಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪಯಣ ಮುಕ್ತಾಯ!

Royal Challengers Bangalore: ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬದಲಾದರೆ.. ತಂಡದ ಹೆಸರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಭಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ.! ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬದಲಾದರೆ, 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬದಲಾದಾಗ, ತಂಡದ ಹೆಸರು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಯಿತು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026: ರಿಷಭ್ ಪಂತ್‌ನಿಂದ ಕೊಹ್ಲಿವರೆಗೆ.. IPLನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಟಾಪ್ 10 ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರು ಇವರೇ!

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಲೀಕ ಡಿಯಾಜಿಯೊ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೂ ಸಹ, ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ಆಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಲೋಗೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: CSK IPL 2026: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು..?

'ಹೌದು! ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು! ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಡಯಾಜಿಯೊದಿಂದ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯನ್ನು ಯಾರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಅದರ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮಾರಾಟವು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಡಾರ್ ಪೂನಾವಲ್ಲ, ಪಾರ್ಥ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಮತ್ತು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB Sale Update: ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ..? 17,000 ಕೋಟಿಗೆ ಸೇಲ್‌ ಆಗುತ್ತಾ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌?

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

RCBRoyal Challengers BangaloreIPL 2026IPL 2026 Auctioncricket news

Trending News