English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ರದ್ದಾಗುತ್ತಾ? ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ

Sports Ministry statement on India-Pakistan Asia Cup: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಭಾರತದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ನೀತಿ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 21, 2025, 09:38 PM IST
    • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌
    • ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿ
    • ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗ ! ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಕಾರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಲಿದು ಬರುವ ಕಾಲ ! ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸುಖ ಸಮೃದ್ದಿ
camera icon5
Rajayoga
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗ ! ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಕಾರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಲಿದು ಬರುವ ಕಾಲ ! ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸುಖ ಸಮೃದ್ದಿ
ಪೂರಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ : ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೆನ್ಶನ್
camera icon9
pension
ಪೂರಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ : ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೆನ್ಶನ್
ಈ ರಾಶಿಯವರೆಂದರೆ ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಪರಮ ಪ್ರಿಯರು : ಶನಿದೆಸೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ!ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿಗೆ, ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಕಾಯುವನು ಛಾಯಾಪುತ್ರ
camera icon6
Shani Blessing
ಈ ರಾಶಿಯವರೆಂದರೆ ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಪರಮ ಪ್ರಿಯರು : ಶನಿದೆಸೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ!ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿಗೆ, ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಕಾಯುವನು ಛಾಯಾಪುತ್ರ
ಪ್ರಭಾಸ್-ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! 8 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಗೂ ಒಂದಾಗಲಿದೆ ಜೋಡಿ 
camera icon5
Prabhas
ಪ್ರಭಾಸ್-ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! 8 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಗೂ ಒಂದಾಗಲಿದೆ ಜೋಡಿ 
ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ರದ್ದಾಗುತ್ತಾ? ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ

Sports Ministry statement on India-Pakistan Asia Cup: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾವುದೇ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಹು-ತಂಡ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಆಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವರೂ ಇದನ್ನ ತಿಂತಾರೆ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಭಾರತದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ನೀತಿ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಈ ನೀತಿಯು, 'ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರೀಡಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ವಿಧಾನವು ಆ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಅದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ನಾವು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲʼ ಎಂದಿದೆ.

ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಗಳು, 'ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾಗಿದೆ.' ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಅವರು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆʼ  ಎಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೂ ಸರಿ... ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಾರದು! ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಕೆಡುಕೇ ಆಗುವುದು

ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಭಾರತವು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಎಂಬ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟವು. ಇದೀಗ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಉಪನಾಯಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

India-Pakistan matchIndia-Pakistan Asia CupIndia-Pakistan Asia Cup match

Trending News