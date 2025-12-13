ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ.. ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌!

2025ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ನಡೆಸಲಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀಯರೆನ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ನಡೆದಿದ್ದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿರುವ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ತಂಡದ ಪರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
