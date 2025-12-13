English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ.. ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌!

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಒಕ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಣಗಳು ದೂರವಾಗಿವೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಬರುವುದು ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 13, 2025, 07:44 PM IST
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಭಾರೀ ಅವಘಡ
  • ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸಿರಲಿಲ್ಲ
  • ವಿಜಾಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ.. ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌!

2025ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ನಡೆಸಲಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಅವರು ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀಯರೆನ್ಸ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ನಡೆದಿದ್ದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿರುವ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಶಿಫ್ಟ್‌ ಮಾಡಲು ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳು ಔಟ್‌, ಕಾರಣವೇನು?

ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ತಂಡದ ಪರ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಆಯೋಜಕ ದತ್ ಅರೆಸ್ಟ್‌.. ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು..?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

