  • RCB ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೂ ಸಹಿ ಹಾಕದ ಕೊಹ್ಲಿ... ಟಿ೨೦, ಟೆಸ್ಟ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದಲೂ ವಿರಾಟ್‌ ನಿವೃತ್ತಿ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌

RCB ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೂ ಸಹಿ ಹಾಕದ ಕೊಹ್ಲಿ... ಟಿ೨೦, ಟೆಸ್ಟ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದಲೂ ವಿರಾಟ್‌ ನಿವೃತ್ತಿ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌

Virat Kohli RCB: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸರಣಿಯಾಗಬಹುದೆಂಬ ಆತಂಕ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವರದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, 'ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿʼ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ನಡುಗಿಸಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 14, 2025, 05:22 PM IST
    • ವಿರಾಟ್‌ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ
    • ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆಯೇ?
    • ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸರಣಿಯಾಗಬಹುದೆಂಬ ಆತಂಕ

RCB ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೂ ಸಹಿ ಹಾಕದ ಕೊಹ್ಲಿ... ಟಿ೨೦, ಟೆಸ್ಟ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದಲೂ ವಿರಾಟ್‌ ನಿವೃತ್ತಿ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌

Virat Kohli RCB retirement news: ಲೆಜೆಂಡರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಡಿವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸರಣಿಯಾಗಬಹುದೆಂಬ ಆತಂಕ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವರದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, 'ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿʼ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ನಡುಗಿಸಿದೆ.

ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆಯೇ?

ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಅವರು 18 ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2025 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿಅದನ್ನೂ ಗೆದ್ದರು. ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಅನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 

2008 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಋತುವಿನಿಂದ ಕೊಹ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು.

ಈ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ:
ಐಪಿಎಲ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗಡುವು ನವೆಂಬರ್ 15 ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊಹ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ನೊಂದಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿಯ ಈ ನಡೆ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ತೊರೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಹ್ಲಿಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದೂ ಸಹ ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ:
ಆದರೆ, ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಊಹಾಪೋಹ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಆಟದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ, "ಅವರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಆ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್‌ಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಚೋಪ್ರಾ ಹೇಳಿದರು. 

"ಅವರು (ಕೊಹ್ಲಿ) ಇದೀಗ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ? ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಊಹಾಪೋಹ. ಅವರು ಡಬಲ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಚೋಪ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

 

