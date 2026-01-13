English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  MIW vs GGTW: ಮಿಂಚಿದ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್, ನಿಕೋಲಾ ಕ್ಯಾರಿ; ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು

MIW vs GGTW: ಮಿಂಚಿದ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್, ನಿಕೋಲಾ ಕ್ಯಾರಿ; ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು

ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿ.ವೈ.ಪಟೇಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL) ಟೂರ್ನಿಯ 6ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿದೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 13, 2026, 11:19 PM IST
  • ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶಕತ ಸಿಡಿಸಿ ನಾಯಕಿಯ ಆಟವಾಡಿದ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್‌
  • ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ನಿಕೋಲಾ ಕ್ಯಾರಿ & ಅಮನ್‌ಜೋತ್ ಕೌರ್
  • ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್

Womens Premier League 2026: ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶಕತ ಮತ್ತು ನಿಕೋಲಾ ಕ್ಯಾರಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್  ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿ.ವೈ.ಪಟೇಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL) ಟೂರ್ನಿಯ 6ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿದೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ  5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 192 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರ್ಸಿಬಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತ..! ಇನ್ಮುಂದೆ ತವರು ಮೈದಾನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲ..! 

ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಮುಂಬೈ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು ನಿಕೋಲಾ ಕ್ಯಾರಿಯವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ನೆರವಿನಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಮುಂಬೈ ಪರ ನಾಯಕಿಯ ಆಟವಾಡಿದ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ 43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಇದ್ದ ಅಜೇಯ 71 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಮೋಘ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್‌ ನೀಡಿದ ನಿಕೋಲಾ ಕ್ಯಾರಿ
23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಇದ್ದ ಅಜೇಯ 38 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. 

ಇದಲ್ಲದೇ ಮುಂಬೈ ಪರ ಅಮನ್‌ಜೋತ್ ಕೌರ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಆಟವಾಡಿದರು. ಅವರು 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಇದ್ದ 40 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಹೇಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ 22 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. ಗುಜರಾತ್ ಪರ ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಕಾಶ್ವೀ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಂಬರ್‌- 1 ಸ್ಥಾನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ರೆಡಿಯಾದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟರ್‌.. ICC Ranking ಟಾಪ್‌ ಪ್ಲೇಸ್‌ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋದು ಇವರೇ!

ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದ್ರೂ ಸೋತ ಗುಜರಾತ್!

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಬೆತ್ ಮೂನಿ 33 ರನ್ (26 ಎಸೆತ), ಕನಿಕಾ ಅಹುಜಾ 35 ರನ್ (18 ಎಸೆತ), ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೇರ್ಹ್ಯಾಮ್ 43 ರನ್ (33 ಎಸೆತ) ಹಾಗೂ ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ 36 ರನ್ (15 ಎಸೆತ) ಉತ್ತಮ ಆಟವಾಡಿದರು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಶಬಿಮ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಹೇಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ನಿಕೋಲಾ ಕ್ಯಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಮೆಲಿಯಾ ಕೆರ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಸತತ ಎರಡು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್‌ಗೆ ಮುಂಬೈ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಮುಂಬೈ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. 

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

