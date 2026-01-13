Womens Premier League 2026: ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶಕತ ಮತ್ತು ನಿಕೋಲಾ ಕ್ಯಾರಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿ.ವೈ.ಪಟೇಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL) ಟೂರ್ನಿಯ 6ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 192 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತ್ತು.
ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಮುಂಬೈ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು ನಿಕೋಲಾ ಕ್ಯಾರಿಯವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಮುಂಬೈ ಪರ ನಾಯಕಿಯ ಆಟವಾಡಿದ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ 43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಇದ್ದ ಅಜೇಯ 71 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಮೋಘ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ ನಿಕೋಲಾ ಕ್ಯಾರಿ
23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಇದ್ದ ಅಜೇಯ 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
Captain Harmanpreet Kaur and Nicola Carey win it for the Mumbai Indians! 💙
Partnership for the 4th wicket 👉 84*(43) 🤯
Scorecard ▶️ https://t.co/Dxufu4Pisz#TATAWPL | #KhelEmotionKa | #MIvGG pic.twitter.com/VObxSqBr1u
— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) January 13, 2026
ಇದಲ್ಲದೇ ಮುಂಬೈ ಪರ ಅಮನ್ಜೋತ್ ಕೌರ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಆಟವಾಡಿದರು. ಅವರು 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಇದ್ದ 40 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಹೇಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ 22 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಗುಜರಾತ್ ಪರ ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಕಾಶ್ವೀ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದ್ರೂ ಸೋತ ಗುಜರಾತ್!
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಬೆತ್ ಮೂನಿ 33 ರನ್ (26 ಎಸೆತ), ಕನಿಕಾ ಅಹುಜಾ 35 ರನ್ (18 ಎಸೆತ), ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೇರ್ಹ್ಯಾಮ್ 43 ರನ್ (33 ಎಸೆತ) ಹಾಗೂ ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ 36 ರನ್ (15 ಎಸೆತ) ಉತ್ತಮ ಆಟವಾಡಿದರು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಶಬಿಮ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಹೇಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ನಿಕೋಲಾ ಕ್ಯಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಮೆಲಿಯಾ ಕೆರ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಸತತ ಎರಡು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಮುಂಬೈ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಮುಂಬೈ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು.