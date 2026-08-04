/T20 ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಯಾವಾಗ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ ಡಿಲೇಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

Womens T20 Asia Cup venue and schedule update: ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯುನಿಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (UAE) ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಷ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ACC) ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ಥಳದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ರವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾನುವಾರದಂದು ನಡೆಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ T20 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ 6ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ 8 ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವೂ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿ ತವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಲ 6ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ.
ಇನ್ನು ಮಹಿಳಾ T20 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ತಂಡಗಳು ಎಂದರೆ, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಯುಎಇ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂದರೆ, ಭಾರತದ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ (Mithali Raj) ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತದ ನೀತು ಡೇವಿಡ್ (Neetu David) ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ತಂಡ ಎಂದರೆ ಅದು ಭಾರತ. ಹೌದು ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಇದುವರೆಗೆ 7 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು ಪಿಸಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರ ಬೀಳಬೇಕಿದೆ. ಎಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಮಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಜುಲೈ 22 ರಂದು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆತಿಥೆಯ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಎಂದು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಸಿಸಿ ಇಂದ ಬರುವ ಅಧಿಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಂದು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎಸಿಸಿ ಇದುವರೆಗೂ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಿಸಿಸಿಐ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಜೇಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಭಾರ್ತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ ಮತ್ತು ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೂಡ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.