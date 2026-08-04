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T20 ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಯಾವಾಗ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ ಡಿಲೇಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

ಇಡೀ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂದರೆ, ಭಾರತದ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತದ ನೀತು ಡೇವಿಡ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Written ByBhimappa
Published: Aug 04, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:49 PM IST
T20 ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಯಾವಾಗ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ ಡಿಲೇಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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