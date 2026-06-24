Womens T20 World Cup 2026: ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಹಾದಿ ಕುತೂಹಲಕರ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದ ಅರ್ಹತಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕನಸು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ, ನಂತರ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿ ಉತ್ತಮ ನೆಟ್ ರನ್ರೇಟ್ ಸಂಪಾದಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸೋಲು ತಂಡದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸೋಲಿನಿಂದ ಗುಂಪಿನ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 18ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಮ್ಯಾನ್ಚೆಸ್ಟರ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫೋರ್ಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 158 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 19.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಾದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಾನಾಡಿದ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, 8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಲಾ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ 3 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಇನ್ನೂ ತಲಾ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ.
ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಬಹುದು?
ನೇರ ಮಾರ್ಗ: ಭಾರತ ತನ್ನ ಉಳಿದಿರುವ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು 8 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನೆಟ್ ರನ್ರೇಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದರೆ, ಇತರ ತಂಡಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ರನ್ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗುರುವಾರ (ಜೂನ್ 25) ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಜೂನ್ 28ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವೇ ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇತ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತನ್ನ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದ್ದು, ಎರಡನ್ನೂ ಗೆದ್ದರೆ 8 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿರುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಉತ್ತಮ ನೆಟ್ ರನ್ರೇಟ್. ಭಾರತ ಪ್ರಸ್ತುತ +2.511 ನೆಟ್ ರನ್ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ -0.546 ನೆಟ್ ರನ್ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಆದರೂ ಗ್ರೂಪ್-Aಯಿಂದ ಯಾವ 2 ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಜೂನ್ 29ರಂದು ನಡೆಯುವ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳು
* ಜೂನ್ 25: ಭಾರತ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ (ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫೋರ್ಡ್)
* ಜೂನ್ 28: ಭಾರತ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (ಲಾರ್ಡ್ಸ್)
ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನಾ ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಇವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ಗಾಯದಿಂದ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಇತರೆ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ತುಂಬಬೇಕಾದ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ "ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್" ಆಗಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕನಸು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಲಿವೆ. ಆದರೆ ಸೋಲು ಕಂಡರೆ ಇತರ ತಂಡಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.