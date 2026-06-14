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Ind vs Pak: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ; ಪಾಕಿಗಳ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಭಾರತೀಯ ವೀರ ವನಿತೆಯರು!

Ind vs Pak: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (India vs Pakistan) ನಡುವಿನ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ (Womens T20 World Cup) ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 64 ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 14, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:47 PM IST
Ind vs Pak: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ; ಪಾಕಿಗಳ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಭಾರತೀಯ ವೀರ ವನಿತೆಯರು!

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Prajwal B

Prajwal B

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Ind vs Pak: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ; ಪಾಕಿಗಳ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಭಾರತೀಯ ವೀರ ವನಿತೆಯರು!
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