India Squad for Womens World Cup 2025: ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 19) ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತವು ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದ್ದು, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ: ಹೊಸ ಉಪನಾಯಕ... ಆದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಸೇರಿ ಈ ಐವರಿಗೆ ತಂಡದಿಂದ ಗೇಟ್ಪಾಸ್
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮುಂಬರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮಹಿಳಾ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಸೇರಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರಿ ನೀತು ಡೇವಿಡ್ ಹಾಗೂ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಮತ್ತು ಉಪನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ನಿರ್ಧಾರ. ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶೆಫಾಲಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ಪರ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 52, 4 ಮತ್ತು 36 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೆಫಾಲಿ ತಂಡದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈಗ ಹೊರಗುಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀತು ಡೇವಿಡ್ ಹೇಳಿದರು.
ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ:
ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ನಾಯಕಿ), ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ಉಪನಾಯಕಿ), ಪ್ರತಿಕಾ ರಾವಲ್, ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌರ್, ಅಮನ್ಜೋತ್ ಕೌರ್, ರಾಧಾ ಯಾದವ್, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ಯಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್) ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ರಾಣಾ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಗೆ ಒಬ್ಬಳು... ಶೋಭನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು! ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ರೂ ಈ ನಟಿ ಜೊತೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಈತ
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 - ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ - ಬೆಂಗಳೂರು
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ - ಕೊಲಂಬೊ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 - ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ - ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ - ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ - ಇಂದೋರ್
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 - ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ - ಗುವಾಹಟಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ - ಬೆಂಗಳೂರು
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 - ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 - ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್
ನವೆಂಬರ್ 2 - ಫೈನಲ್