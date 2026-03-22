World champions honoured by MS Dhoni: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರು ಚೆಪಾಕ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ CSK Pre-Season Fan Event (ROAR 2026) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತರಾದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್-19 ವಿಜೇತ ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಸಿಎಸ್ಕೆ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.
ಜಿಂಬ್ವಾಬೆಯ ರಾಜಧಾನಿ ಹರಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 100 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯ 6ನೇ U19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. 2026ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಆರ್ ತಂಡದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 80 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 175 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ 53 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 411 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 40.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 311 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಈ ತಿಂಗಳು ಅಂದರ ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಭಾರತವು ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 96 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತವು, ಓಪನರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 89 ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 54 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಭಾರತ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 255 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕಿವೀಸ್ ಇನ್ನು 96 ರನ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ನೇತೃತ್ವದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಸಲದ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡವೂ ಈ ವರ್ಷ ದಾಖಲೆಯ ಆರನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ಕೆ ನಡುವೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ರಂದು ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.
