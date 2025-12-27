ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶ! ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿರುವ ಹಿಂದಿದೆ ಕಾಣದ ಕೈಗಳ ಮಸಲತ್ತು

Indian deportation 2025 : ಭಾರತ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಾಗರಿಕರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರಲ್ಲಿ 81 ದೇಶಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 24,600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪೈಕಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಡೀಪಾರುಗಳು ಅಮೆರಿಕದಿಂದಲ್ಲ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ನಡೆದಿವೆ. ಕೇವಲ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ 11,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದೆ. ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ 3,800 ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಬಳಿಕ ನೇಪಾಳ, ಯುಎಇ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಡೀಪಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಗಡೀಪಾರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದರೂ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವುದು, ಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸದ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವುದು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಿಪಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.