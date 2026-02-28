Iran war: ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೆಲುವು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಯುದ್ಧವಾಗಲಿದೆ-ಇರಾನ್‌

War: ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಜೇರೆಡ್ ಕುಶ್ವರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಮಾನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಬದ್-ಅಲ್-ಬುಸೆ ಗುರುವಾರ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.. ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಗುರುವಾರ ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ..ಈ ಮಾತುಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ತಾವು ಸಂತಸಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶವು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಿಕ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಇರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂತಸಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು..
ಮಿಲಟರಿ ಬಲ ಬಳಸದಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಗುರುವಾರ ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದವು ಮತ್ತು ಇಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ ಆದರೂ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಲವನ್ನು ಬಳಸದಿರಲು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.ಆದರೆ, ಅದು ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ ಬಳಸುವುದಾಗಿಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಉತ್ತಮ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಾತಿನತ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವಿದೆ ಆದರೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಳಸದಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನಾವು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಬಿ2 ಬಾಂಬರ್ಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ..ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಅವರ ಪರಮಾಣು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಹೊಡೆದುರಳಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ.. ಆದತೆ ಅವರ ಮಾತುಕತೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ..
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ 32,000 ಜನರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ..ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತು ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಮಿಲಿಟರಿ ಜಮಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ದಾಳಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲಿ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಇರಾನ್ನಿಂದ ಹೊರಡುವಂತೆ ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿವೆ.
"ಯಾರಿಗೂ ಗೆಲುವು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಯುದ್ಧವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಫ್ಟಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ನೆಲೆಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ,ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಅಲ್ ಜಜೀರಾಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ಫೋಟಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.ಅರಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ಇರಾನಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಘಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ನ ಜಾರ್ಜ್ಟೌನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮೆಹ್ರಾನ್ ಕಮ್ರಾವಾ,ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ "ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಳೆದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಹಳಿತಪ್ಪಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಅದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕಮ್ರವಾ ಅಲ್ ಜಜೀರಾಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
