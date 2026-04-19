  ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಇದ್ಯಾ ಫೋನ್‌ ಪೇ Google Pay? ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಇದ್ಯಾ ಫೋನ್‌ ಪೇ Google Pay? ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

Pakistan payments: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 19, 2026, 10:31 AM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಲೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು
    ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೇಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?

ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ.. ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ.. ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹಠಾತ್‌ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ!
ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹಠಾತ್‌ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ!
ಆತ ನನ್ನ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಹ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ..! ಡೈಸಿ ಶಾ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
ಆತ ನನ್ನ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಹ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ..! ಡೈಸಿ ಶಾ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಕ್ಯಾಚ್‌ ನೋಡಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?
ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಕ್ಯಾಚ್‌ ನೋಡಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?
pakistan payments: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಬದಿಯಲ್ಲಿರುಬ ಸಣ್ಣ ಗೂಡು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್‌ನವರೆಗೂ ಗೂಗಲ್‌ ಪೇ, ಫೋನ್‌ ಪೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆಗೂ ಫೋನ್‌ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳುವಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಪಾವತಿ ಇದೆಯೇ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹೇಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಹಲವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಾವತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು UPI ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, Paytm ಮತ್ತು PhonePe ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Google Pay, ಇದು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಡ್ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ UPI-ತರಹದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನದೇ ಆದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿದೆ.ಭಾರತದಲ್ಲಿ UPI ಯಂತೆಯೇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ Raast ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈ Raast ಮೂಲಕ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು, ವಹಿವಾಟು ತಕ್ಷಣವೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು UPI ನಂತಹ ವೇಗದ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೇಟಿಎಂ ಮತ್ತು ಫೋನ್‌ಪೇಯಂತೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿವೆ: ಜಾಝ್‌ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಇದು 4 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈಸಿ ಪೈಸಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಟೆಲಿನಾರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಡಾಪೇ ಮತ್ತು ನಯಾಪೇ ನಂತಹ ಕೆಲವು ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಇವು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. QR ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಇನ್ನೂ ಪಾವತಿಯ ಪ್ರಬಲ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ, ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಗದು ರಹಿತ ಸಮಾಜವು ಇನ್ನೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಲ್ಲ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Google Pay in PakistanPakistan digital payments systemUPI in PakistanRaast payment system PakistanJazzCash Pakistan

