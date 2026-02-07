English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಕುತಂತ್ರಿ ಅಮೆರಿಕ ಕೆಂಗಣ್ಣು! ಭಾರತ ಪಾಕ್‌ ಗಡಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್‌ಗಿದ್ಯಾ ಲಾಭ?

India–US Trade Deal: ಭಾರತ–ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಈಗ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 7, 2026, 11:49 PM IST
  • ಈ ನಕ್ಷೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದೆ
  • ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಅಧಿಕೃತ ನಕ್ಷೆ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ

India–US Trade Deal : ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ. 18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿದೆ.

ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಅಧಿಕೃತ ನಕ್ಷೆ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಯುಎಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಚೇರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಈ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರ (PoK) ಹಾಗೂ ಅಕ್ಸಾಯ್ ಚಿನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ "ಗಟಾರ್ ಕಾನೂನು" ಜಾರಿ: ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ ಮುಚ್ಚಳ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು, ₹50 ಲಕ್ಷ ದಂಡ

ಈ ನಕ್ಷೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಇದುವರೆಗೂ ತಟಸ್ಥ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ನಕ್ಷೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಹಳೆಯ ನಿಲುವಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತ–ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸೂಚನೆ ದೊರೆತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ʻಮೇಡ್‌ ಇನ್‌ ಇಂಡಿಯಾʼ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌! ಕೋಟಿ ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಿವೆ ಭಾರತದ ಈ ವಸ್ತುಗಳು..

ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸಾಯ್ ಚಿನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಿ ತೋರಿಸಿರುವುದು ಚೀನಾಕ್ಕೂ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಕುರಿತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಕ್ರಮದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.

ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಾಗೂ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಗೆಲುವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

 

India–US Trade DealKashmir issueDonald TrumpPoKAksai Chin

