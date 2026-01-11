ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರನ್ನೇ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ.. ನೆಲೆ ಸಿಗದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದೇಶಿಗರ ಗತಿ ಏನು?

American citizens: ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ, ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಸ್ಥಿತಿ ಅಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂತೆ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ದೇಶ ತೊರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ನಾಗರಿಕರ ವಾಹನಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಬಳಿಕ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ಆಡಳಿತ ರಚನೆಯಾದರೂ, ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿದೇಶಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ತೈಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಹಿಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದೇಶಿಗರು ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಂತರ, ಇತರ ದೇಶಗಳೂ ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಈ ತುರ್ತು ಸೂಚನೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕು ತಾಳಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.