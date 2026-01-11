English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World Cup 2023
  • ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರನ್ನೇ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ.. ನೆಲೆ ಸಿಗದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದೇಶಿಗರ ಗತಿ ಏನು?

ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರನ್ನೇ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ.. ನೆಲೆ ಸಿಗದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದೇಶಿಗರ ಗತಿ ಏನು?

American citizens: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನದೇ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ದೇಶ ತೊರೆಯುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 11, 2026, 12:23 PM IST
  • ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಬಳಿಕ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
  • ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ತೈಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಹಿಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Trending Photos

ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗೆ ಕಚ್ಚಲು ಬಂದ ನಾಯಿ.. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್‌ ಪಾರಾದ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌!
camera icon5
ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗೆ ಕಚ್ಚಲು ಬಂದ ನಾಯಿ.. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್‌ ಪಾರಾದ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌!
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜತೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಗೆದ್ದೇ ಇಲ್ಲ.. ಇದುವರೆಗೂ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜತೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಗೆದ್ದೇ ಇಲ್ಲ.. ಇದುವರೆಗೂ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಒಪನ್‌, ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದುಬರಲಿದೆ
camera icon6
sankranti festival
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಒಪನ್‌, ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದುಬರಲಿದೆ
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮದ್ಯ.. ಒಂದು ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 52 ಕೋಟಿ! ಅಂತದ್ದೇನಿದೆ ಗುರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ..
camera icon5
isabella islay
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮದ್ಯ.. ಒಂದು ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 52 ಕೋಟಿ! ಅಂತದ್ದೇನಿದೆ ಗುರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ..
ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರನ್ನೇ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ.. ನೆಲೆ ಸಿಗದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದೇಶಿಗರ ಗತಿ ಏನು?

American citizens: ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ, ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಸ್ಥಿತಿ ಅಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂತೆ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ದೇಶ ತೊರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ನಾಗರಿಕರ ವಾಹನಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆ ನಂತರ ನವವಧು ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಬೇಕು.. ಆ ದಿನ ಅದನ್ನು ಆಕೆ ನೋಡಲೇಬಾರದಂತೆ, ಯಾಕೆ?

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಬಳಿಕ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ಆಡಳಿತ ರಚನೆಯಾದರೂ, ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿದೇಶಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ತೈಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಹಿಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತ್ತೆ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ದ ಸಮರ ಸಾರುತ್ತಾ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ! ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬೀಳಲಿದೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು..

ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದೇಶಿಗರು ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಂತರ, ಇತರ ದೇಶಗಳೂ ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಈ ತುರ್ತು ಸೂಚನೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕು ತಾಳಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
 

Donald TrumpIndiaamericaVenezuelaVenezuelan President Nicolas Maduro

Trending News