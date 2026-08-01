World Cup 2027 battle new format: ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2027 ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇದೀಗ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 24 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಇದರ ಜೊತೆ ನಮೀಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮೂರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ಮೈದಾನಗಳು ಯಾವುವು?.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾ ಈ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ 12 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 24 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 8ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು 2003ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ಕಿನ್ಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಕಿನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಮೀಬಿಯಾ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ 8 ಸ್ಥಳಗಳು, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 3 ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ವಿಂಡ್ಹೋಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜೋಹಾನೆಸ್ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಮಕಾಯ್ ಎನ್ಟಿನಿ, ಹಾಶಿಮ್ ಆಮ್ಲಾ, ತೆಂಬಾ ಬವುಮಾ, ಕಗಿಸೋ ರಬಾಡಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಮ್ ಸ್ಮಿತ್, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್, ನಮೀಬಿಯಾದ ರುಡಾಲ್ಫ್ ಜಾನ್ಸನ್ ವ್ಯಾನ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 57 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಸೀರೀಸ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ 12 ರಿಂದ 14ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಮಾದರಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ.
12 ತಂಡಗಳು 30 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6, 6 ತಂಡಗಳಾಗಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಮಾದರಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಅಗ್ರ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಟೀಮ್ ಸೇರಿ ಸೂಪರ್ 7 ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ 21 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ 4 ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಸೂಪರ್ 7ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡವು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡವು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
ವಾಂಡರರ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್)
ಸೆಂಚುರಿಯನ್ (Tshwane ಶ್ವಾನೆ)
ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ (ಕೇಪ್ ಟೌನ್)
ಕಿಂಗ್ಸ್ಮೀಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ (ಡರ್ಬನ್)
ಸೇಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಕ್ (Gqeberha ಗ್ಕೆಬೆರ್ಹಾ)
ಮಂಗಾಂಗ್ ಓವಲ್ (ಬ್ಲೋಮ್ಫಾಂಟೈನ್)
ಬೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ (ಪಾರ್ಲ್)
ಬಫಲೋ ಪಾರ್ಕ್ (ಕುಗೊಂಪೊ ನಗರ)
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ
ಹರಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ (ಹರಾರೆ)
ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ (ಬುಲವಾಯೊ)
ಮೋಸಿ-ಓ-ತುನ್ಯಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ (ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಫಾಲ್ಸ್)
ನಮೀಬಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ (ವಿಂಡ್ಹೋಕ್)