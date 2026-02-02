English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ.. ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್!‌

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ.. ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್!‌

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಎಂದರೆ ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಜನರು ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ತಂದಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 2, 2026, 01:25 PM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿ ಗರಂ
  • ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು
  • ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿರುವ ಮ್ಯಾಚ್‌

Trending Photos

Gold Price crash: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಬಜೆಟ್‌ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..
camera icon6
Gold prices crash
Gold Price crash: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಬಜೆಟ್‌ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..
ದಯವಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನಬೇಡಿ..! ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೊಗೆ ಫಿಕ್ಸ್‌.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ..?
camera icon5
health
ದಯವಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನಬೇಡಿ..! ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೊಗೆ ಫಿಕ್ಸ್‌.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ..?
Gold Price Today: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಒಂದೇ ದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 48,000 ರೂ. ಇಳಿಕೆ..
camera icon8
Gold rate today
Gold Price Today: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಒಂದೇ ದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 48,000 ರೂ. ಇಳಿಕೆ..
ಧಿಡೀರ್‌ ಕುಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ! ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ, ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಭ
camera icon5
Silver Price Drop
ಧಿಡೀರ್‌ ಕುಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ! ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ, ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಭ
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ.. ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್!‌

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯವಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಕ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಹೇಳಿ ಉದ್ಧಟತನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌, ಪಾಕ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಕುರಿತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಅಲಿ ಅಘಾ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆರ್‌ ಪ್ರೇಮದಾಸ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಭಾರತ, ಪಾಕ್‌ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಟ್ವೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ವೊಂದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಅಲಿ ಅಘಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಟಗಾರರು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಪಿಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup; ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ‌ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಬಹಿಷ್ಕಾರಿಸಿದ ಪಾಕ್.. ಯಾವ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಡಬಲ್‌ ಲಾಭ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಐಸಿಸಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೋರ್ಡ್‌ ಜೊತೆ ಅಧಿಕೃತ ಸಭೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಡಲಿದೆ. ಇದೇ ದಿನ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್‌ಎ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಹೊರ ಬಿತ್ತಾ.. ಖ್ಯಾತ ಮಾಡೆಲ್‌ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗರ್ಲ್‌ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್!?‌

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Pakistan T20 World Cup boycottSalman Agha statementICC response Pakistan boycottT20 World Cup India vs Pakistancricket news Pakistan boycott

Trending News