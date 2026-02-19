English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 19, 2026, 06:34 PM IST
  • ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಡನ್ ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸೆದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ
  • ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ 2024 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದರು
  • 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್ ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವೇಗಿ ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್  ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಎಮ್ಮಾ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಫರ್ಗುಸನ್ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆರಿಗೆ ಕಾರಣ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರು.ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಬಯಸಿದ್ದರು.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು.ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಎಮ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಬ್ಯೂ ಫರ್ಗುಸನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗುವಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಲು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್, ಕೆನಡಾ ವಿರುದ್ಧದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಅಂತಿಮ ಗುಂಪು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ರಾಬ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಫರ್ಗುಸನ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ:

ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಡನ್ ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸೆದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ 2024 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.2024 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಅಂತಿಮ ಗುಂಪು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್ ಪಪುವಾ ನ್ಯೂಗಿನಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಮೇಡನ್ ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು.

2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್ ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

