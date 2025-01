WPL 2025। ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ RCB

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಗುರುವಾರ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮಹಿಳಾ T20 ಲೀಗ್‌ನ ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಬರೋಡಾ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಾಲ್ಕು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಪಂದ್ಯ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ BCA ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (GG) ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ವಿರುದ್ಧ ಹೈ-ಆಕ್ಟೇನ್ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಬರೋಡಾ ಒಟ್ಟು ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ RCB ತನ್ನ ಮೊದಲ WPL ಆವೃತ್ತಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) ವಿರುದ್ಧ ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ರಂದು M. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಂದು ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಜ್ (ಯುಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ), ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ರಂದು ಜಿಜಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (ಡಿಸಿ) ಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ತಮ್ಮ ತವರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತವು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಐಕಾನಿಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (CCI) ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎರಡು ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾರ್ಚ್ 10 ಮತ್ತು 11 ರಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ GG ಮತ್ತು RCB ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಕ್-ಟು-ಬ್ಯಾಕ್ ಪಂದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೀಗ್ ಹಂತವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಂದ್ಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:

ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು- ವಡೋದರಾ

ಫೆಬ್ರವರಿ 15, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ -ವಡೋದರಾ

ಫೆಬ್ರವರಿ 16, ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ -ವಡೋದರಾ

ಫೆಬ್ರವರಿ 17, ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು- ವಡೋದರಾ

ಫೆಬ್ರವರಿ 18, ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ -ವಡೋದರಾ

ಫೆಬ್ರವರಿ 19, ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ vs ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್- ವಡೋದರಾ

ಫೆಬ್ರವರಿ 21, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್- ಬೆಂಗಳೂರು

ಫೆಬ್ರವರಿ 22, ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್- ಬೆಂಗಳೂರು

ಫೆಬ್ರವರಿ 24,ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ -ಬೆಂಗಳೂರು

ಫೆಬ್ರವರಿ 25, ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ -ಬೆಂಗಳೂರು

ಫೆಬ್ರವರಿ 26, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ -ಬೆಂಗಳೂರು

ಫೆಬ್ರವರಿ 27, -ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ -ಬೆಂಗಳೂರು

ಫೆಬ್ರವರಿ 28,ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್- ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಾರ್ಚ್ 1, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ -ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಾರ್ಚ್ 3, ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್- ಲಕ್ನೋ

ಮಾರ್ಚ್ 6,ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್- ಲಕ್ನೋ

ಮಾರ್ಚ್ 7,ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ದೆಹಲಿಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ -ಲಕ್ನೋ

ಮಾರ್ಚ್ 8,ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು–ಲಕ್ನೋ

ಮಾರ್ಚ್ 10,ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್- ಮುಂಬೈ

ಮಾರ್ಚ್ 11, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು- ಮುಂಬೈ

ಮಾರ್ಚ್ 13, ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ -ಮುಂಬೈ

ಮಾರ್ಚ್ 15, ಫೈನಲ್ -ಮುಂಬೈ

