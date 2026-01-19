WPL 2026: ಮಿಂಚಿದ ಗೌತಮಿ ನಾಯ್ಕ್, ಸಯಾಲಿ; ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಆರ್ಸಿಬಿ!

ವಡೋದರಾ : ಬಿಸಿಎ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL) 2026ರ 12ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCBW) ತಂಡವು ಗುಜರಾತ್ ಜಯಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 61 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನಯಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಜಯಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದೆ ವೇಳೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 178 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು.ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಗೌತಮಿ ನಾಯ್ಕ ಕೇವಲ 55 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನಿಂದ 73 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ , ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ರಿಚಾ ಘೋಷ್ 27 ರನ್ಗಳು (20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್) ಹಾಗೂ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ 26 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ತಂಡವು 178 ರನ್ ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಲು ನೆರವಾಯಿತು. ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕಾಶ್ವೀ ಗೌತಮ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು. ಅಶ್ಲೇ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಮತ್ತು ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಇದೆ ವೇಳೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ನೀಡಿದ 179 ರನ್ ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಗುಜರಾತ್ ಜಯಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ 117 ರನ್ ಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆ ಮೂಲಕ 61 ರನ್ ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು.ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಶ್ಲೇ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಅವರ 54 ರನ್ಗಳು (43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್) ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವರು ಯಾರೂ ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ 14 ಮತ್ತು ತನುಜಾ ಕಂವರ್ 11 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರವಾಗಿ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಸಯಾಲಿ ಸತ್ಘರೆ ಅವರು 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 21 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ನಾಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್, ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಅಜೇಯ ದಿಗ್ವಿಜಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಮೂಲಕ್ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.