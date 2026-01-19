English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • WPL 2026: ಮಿಂಚಿದ ಗೌತಮಿ ನಾಯ್ಕ್, ಸಯಾಲಿ; ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಆರ್ಸಿಬಿ!

WPL 2026: ಮಿಂಚಿದ ಗೌತಮಿ ನಾಯ್ಕ್, ಸಯಾಲಿ; ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಆರ್ಸಿಬಿ!

ಗುಜರಾತ್ ಜಯಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದೆ ವೇಳೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 178 ರನ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 19, 2026, 11:36 PM IST
  • ಗುಜರಾತ್ ಜಯಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು
  • RCBW ತಂಡವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ
  • ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ

Trending Photos

karna serial: ಕಳಚಿ ಬಿತ್ತು ಕಪಟಿ ರಮೇಶ್ ಮುಖವಾಡ! ಇನ್ನೇನಿದ್ರೂ ಕರ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡೋ ಸಮಯ
camera icon5
Karna serial
karna serial: ಕಳಚಿ ಬಿತ್ತು ಕಪಟಿ ರಮೇಶ್ ಮುಖವಾಡ! ಇನ್ನೇನಿದ್ರೂ ಕರ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡೋ ಸಮಯ
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋಕೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಖತರ್ನಾಕ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌! ಕಿಚ್ಚನ ಎದುರು ಗೇಮ್‌ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟರ್ಜಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಧ್ರುವಂತ್‌
camera icon6
Bigg Boss Kannada 12
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋಕೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಖತರ್ನಾಕ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌! ಕಿಚ್ಚನ ಎದುರು ಗೇಮ್‌ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟರ್ಜಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಧ್ರುವಂತ್‌
BBK12 :ಧನುಷ್‌ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಳಗಳನೇ ಅತ್ತಾ ಧನುಷ್‌ ಪತ್ನಿ
camera icon5
Bigg boss kannada12
BBK12 :ಧನುಷ್‌ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಳಗಳನೇ ಅತ್ತಾ ಧನುಷ್‌ ಪತ್ನಿ
ಅಭಿಜಿತ್‌ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕ: ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭ.. ಅಪಾರ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ.. ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
camera icon6
Shukra Gochar
ಅಭಿಜಿತ್‌ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕ: ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭ.. ಅಪಾರ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ.. ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
WPL 2026: ಮಿಂಚಿದ ಗೌತಮಿ ನಾಯ್ಕ್, ಸಯಾಲಿ; ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಆರ್ಸಿಬಿ!

ವಡೋದರಾ : ಬಿಸಿಎ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL) 2026ರ 12ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCBW) ತಂಡವು ಗುಜರಾತ್ ಜಯಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 61 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನಯಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಗುಜರಾತ್ ಜಯಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದೆ ವೇಳೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 178 ರನ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು.ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಗೌತಮಿ ನಾಯ್ಕ ಕೇವಲ 55 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನಿಂದ 73 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ , ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ರಿಚಾ ಘೋಷ್ 27 ರನ್‌ಗಳು (20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್) ಹಾಗೂ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ  26 ರನ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ತಂಡವು 178 ರನ್ ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಲು ನೆರವಾಯಿತು. ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕಾಶ್ವೀ ಗೌತಮ್ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು. ಅಶ್ಲೇ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಮತ್ತು ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಇದೆ ವೇಳೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ನೀಡಿದ 179 ರನ್ ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಗುಜರಾತ್ ಜಯಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ 117 ರನ್‌ ಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆ ಮೂಲಕ 61 ರನ್ ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು.ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಶ್ಲೇ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಅವರ 54 ರನ್‌ಗಳು (43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್) ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವರು ಯಾರೂ ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ 14 ಮತ್ತು ತನುಜಾ ಕಂವರ್ 11 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.

ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರವಾಗಿ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಸಯಾಲಿ ಸತ್ಘರೆ ಅವರು 4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 21 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ನಾಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್, ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಅಜೇಯ ದಿಗ್ವಿಜಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಮೂಲಕ್ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
 

About the Author
WPL 2026RCB vs GG Live ScoreRCB w vs GG wwpl 2026 RCB w vs GG wRCB w vs GG w live score

Trending News