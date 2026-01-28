WPL 2026: ಗುಜರಾತ್ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ ಆರಂಭ, 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳ ಪೈಪೋಟಿ

WPL 2026 Points Table: ವಡೋದರಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 17ನೇ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗೆ 9 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸುಲಭ ಗೆಲುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ವಿರೋಚಿತ ಸೋಲು ಕಾಣಬೇಕಾಯಿತು. 3 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಕನಸನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತು ಸೋಲುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 174 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಗುಜರಾತ್ ಪರ ಬೆತ್ ಮೂನಿ (58) ಆಕರ್ಷಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ (39), ತನುಜಾ ಕನ್ವರ್ (21) ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಡೆಲ್ಲಿ ಪರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚರಣಿ 4 ವಿಕೆಟ್, ಚಿನೆಲ್ಲೆ ಹೆನ್ರಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಸುಲಭ ಗೆಲುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎಡವಿತು. 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಡೆಲ್ಲಿ 171 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ಡೆಲ್ಲಿ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿಕಿ ಪ್ರಸಾದ್ (47), ಸ್ನೇಹ್ ರಾಣಾ (29), ಲಾರಾ ವೋಲ್ವಾರ್ಡ್ (24) ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಗುಜರಾತ್ ಪರ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ 4 ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.
ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಗುಜರಾತ್ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ ತುಂಬಾ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈಗಾಗಲೇ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5 ಗೆಲುವು ಮತ್ತು 2 ಸೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ
WPL 2026ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. ಈ ತಂಡವು -0.271 ನಿವ್ವಳ ರನ್ರೇಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಟು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನವರಿ 30ರಂದು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯವು ಗುಜರಾತ್ಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ 10 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೋತರೆ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಅಸ್ಥಿರ ಋತುವನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ತಂಡ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. 0.146ರ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಆರು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸ್ಥಾನ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಲಿದೆ.
ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ ಮೂರು ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋತಿರುವುದು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಹಾದಿಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಒಂದು ಸೋಲು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಮೊದಲು ಅವರ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರೂ, ಗೆಲುವಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂತರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ತಂಡದ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ -0.164 ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಂಡವು ಬಹು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸ್ಥಾನ ದಕ್ಕಲಿದೆ.
ಕೊನೆಯ 2 ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಆಫ್
ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವು ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 29ರಂದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ ಯುಪಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. -0.769 ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ ಮೂಲಕ ತಂಡವು ಕೇವಲ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ.