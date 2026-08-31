/WWE ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್‌! ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಖಾಲಿ ಕಾರು ಅಪಘಾತ

WWE Great Khali: ಪ್ರಸಿದ್ಧ WWE ಕುಸ್ತಿಪಟು ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಖಾಲಿ (ದಲಿಪ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಣಾ) ಹರಿಯಾಣದ ಪಾಣಿಪತ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 29) ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ನಂತರ ಖಾಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಖಲಿ ಅವರು ಇನ್ನಾ ಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
WWE ಕುಸ್ತಿಪಟು ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಖಾಲಿ ಅಪಘಾತ
"ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಕಾರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅನೇಕ ಜನರು ನನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ದಯೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಖಾಲಿ ತಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಏಕೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವರು, "ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಪಘಾತವಾದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಘಟನೆಯ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಕಾರಣ, ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಪಘಾತದ ನಂತರ, ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಖಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಖಾಲಿ ಯಾರು?
ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಖಾಲಿ (ದಲೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಣಾ) ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂಇ (WWE) ವಿಶ್ವ ಹೆವಿವೇಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿಪಟು. 7 ಅಡಿಗೂ ಅಧಿಕ ಎತ್ತರದ ಇವರು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ WWE 'ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್' ಗೌರವ ಲಭಿಸಿದೆ
ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳು
ಜನನ 27 ಆಗಸ್ಟ್ 1972, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಸುಮಾರು 7 ಅಡಿ 1 ಇಂಚು ರಿಂದ 7 ಅಡಿ 3 ಇಂಚು 200 ಕೆಜಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆ ಕುಸ್ತಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಪಂಜಾಬ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.