WWE ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜಾನ್ ಸೀನಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ.. ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ದಿಗ್ಗಜನ ವಿದಾಯ

WWE  john cena:   ಎಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ WWE ದಿಗ್ಗಜ್ಜ ಜಾನ್‌ ಸೀನಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. WWE ಇತಿಹಾಸ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜಾನ್‌ಸೀನಾ  ಅವರು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ WWE  ಮೂಲಕ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನ ರಂಜಿಸಿದರು..ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವೃತ್ತಿಗೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 14, 2025, 12:37 PM IST
WWE  john cena:   ಜಾನ್‌ ಸೀನಾ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಟವರರೆಗೂ ಜಾನ್‌ ಸೀನಾ ಯಾರೂ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ..ಇವರು ತಮ್ಮ ಆಟದಿಂದ ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್‌ನಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೀವ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ..ನಿನ್ನೆ ಕಡೆ ಆಟವನ್ನೋ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್‌ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗಂತೂ ನೋವಿನ ಆಟವಾಗಿತ್ತು.. ಒಂದೆಡೆ ದಿ ಫೇವರೆಟ್‌ ಜಾನ್‌ಸೀನಾ ಅವರು 23 ವರ್ಷಗಳ  ತಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ ಬಾಯ್‌ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ  ತಮ್ಮ 23 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಜಾನ್‌ ಸೀನಾ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಾ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರೋದು ಕಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌ ಆದರು. 

ಹೌದು. ದಿ ಮೋಸ್ಟ್‌ ಫೇವರೆಟ್‌ ಜಾನ್‌ ಸೀನಾ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿ ಸಾಂಗ್‌ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಂಗ್‌ ಮೈರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತದೆ.̤ ಜಾನ್‌ ಸೀನಾ ಆಟದ ಅಕಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಏನೋ ಒಂಥರಾ ಖುಷಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌  ಇಂದಿಗೂ ಹುಚ್ಚೆದು ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ.. ಆದ್ರೆ ಇದೇಲ್ಲಾ ಇನ್ಮುಂದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆಯೇ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಸ್‌.. 2025ರಲ್ಲಿ RCB ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೂ ಸ್ಥಾನ!

ಜಾನ್‌ ಸೀನಾ ಸವರ ಕೊನೆಯ ಆಟವನ್ನ ಕಣ್ಮುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು 20000 ಕ್ಕೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಜಾನ್‌ ಸೀನಾ ಕೊನೆಯ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ "last time is Now " ಮೊಮೆಂಟ್‌ ಮೂಲಕ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮನಗೆದ್ದರು..ಇನ್ನು, WWE ದಿಗ್ಗಜರಾದ ದಿ ರಾಕ್‌ ,ಕೇನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್‌ ಹೆನ್ರಿ , ರಾಬ್‌ ವ್ಯಾನ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ ಜಾನ್‌ ಸೀನಾ  ಆಟವನ್ನು ಕಣ್ಮುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮೊದಲಿಗೆ WWE  ಕಾರ್ಯಾಕ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್‌ ಸೀನಾ ನೀಡಿರುವ ಸಾಧನೆಯ ವಿಟಿಯನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು..ಆ ವಿಟಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಗಳ ಕಣ್ಮುಂಬಿಕೊಂಡರು. 

ಈ ಕೊನೆಯ ಮೈನವೀರೆಸುವ ಆಟದಲ್ಲಿ ಜಾನ್‌ ಸೀನಾ ಸಖತ್‌ ಟಫ್‌ ಆಗಿ ಆಡಿದರು..ಪ್ರತಿಸ್ಫರ್ಧಿ ಗುಂಟರ್‌ ಅವರು ಜಾನ್‌ ಸೀನಾ ಅವರ  ಲಾಕ್‌ ಮಾಡಿ ಸತತ 23 ವರ್ಷಗಳ ಕೊನೆಯ ಆಟದಲ್ಲಿ ಜಾನ್‌ ಸೀನಾ ಅವರೇ ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಜಾನ್‌ ಸೀನಾ ಮೂದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ಯಾಪ್‌ ಔಟ್‌ ಆಗಿ ಸೋತಿದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್‌ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಬಲ್‌ ಹೆಚ್‌ ಕಾರಣ ತ್ರಿಬಲ್‌ ಹೆಚ್‌ ಮಾಡಿ  ಡಬಲ್‌ ಗೇಮ್‌ನಿಂದ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರ ಜಾನ್‌ ಸೀನಾ ಸೋಲುವಂತೆ ಆಯಿತ್ತು ಅಂತಾ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ  ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನು, ಲಾಸ್ಟ್‌ಗೆ ಜಾನ್‌ ಸೀನಾ ಅವರು WWE ಆಟವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಗುಡ್‌ಬಾಯ್‌ ಹೇಳಿ ತೆರಳುವಾಗ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕಂಬಿನಿ ಮಿಡಿದು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. 

ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನೆ ಹೇಳಿ  WWE ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಜಾನ್‌ ಸೀನಾ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿಯುವ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟ್ಟು ಆಟ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಬಿಹೇಯವರ್‌ ಮೂಲಕ ಗಮನಸೆಳೆದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ vs ಪಾಕ್‌ ನಡುವೆ ಮುಂದುವರೆದ ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಶೇಕ್‌.. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಓಪನರ್ಸ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಯ..!
 

