Royal Challengers Bangalore, Yash Dayal: 2025ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 18ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣದ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಆರ್ಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಆಡಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಇದೀಗ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ನೀಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾಕೆ ಆಡಲಿಲ್ಲ, ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಲ್ಲ ಎಂದು ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸಕ್ತ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವುದು ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಅದು ಎಂದು ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ನನಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ಅವರ ಜೊತೆ ಆಡುವುದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡುವ ಮೊದಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು, ನೀವು ಹೊರಗೆ ಕುಳಿತು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಆಟವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದು ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೆಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪು ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ತಂಡ ನನ್ನನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೊ ಬೊಬಾಟ್ ಅವರು ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ. ಯಶ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಇನ್ಮುಂದೆಯೂ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೊ ಬೊಬಾಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಮೇಲೆ ಅವರ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಸರಣಿ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣ ಈಗಲೂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದು.