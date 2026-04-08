ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್‌ ನಂತೆ ಅಬ್ಬರಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್‌ನ ಈ ಆಟಗಾರ

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 8, 2026, 10:46 AM IST
RR vs MI highlights: ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 77 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು, ಇದು ಮುಂಬೈ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು. ಮುಂಬೈ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡವು 150 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಐದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ಶತಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಮುಂಬೈ ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ತನಕ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಔಟಾಗದಿದ್ದರೆ, ಬೌಂಡರಿಗಳು ಅಬ್ಬರಿಸಿದೆ. ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೇವಲ 11 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 150 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 77 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕಳೆದ ಐದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ಶತಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ಪಂದ್ಯವನ್ನು 11 ಓವರ್‌ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ ಎಸೆದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಅದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 22 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿತು.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜೈಸ್ವಾಲ್ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 240.62 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 77 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಅವರು ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಬೌಂಡರಿಗಳಾಗಿ ಹೊಡೆದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ 150 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 11 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 123/9 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 27 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋತರು.

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕಳೆದ ಐದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವು 124 (62), 10 (6), 104 (60), 13 (6). 77 (32) ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು 104 ಮತ್ತು 77 ರನ್ ಗಳಿಸಿದಾಗ ಔಟಾಗದೆ ಉಳಿದರು. ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

