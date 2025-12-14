English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಬಿಗ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌.. ʼಯಶಸ್ವಿʼ ಸೆಂಚುರಿ, ಮುಂಬೈಗೆ ಮೆರುಗು ತಂದ ಯಂಗ್‌ ಓಪನರ್‌!

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಬಿಗ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌.. ʼಯಶಸ್ವಿʼ ಸೆಂಚುರಿ, ಮುಂಬೈಗೆ ಮೆರುಗು ತಂದ ಯಂಗ್‌ ಓಪನರ್‌!

ಸೈಯದ್‌ ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಅಮೋಘವಾದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 14, 2025, 07:41 PM IST
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಬಿಗ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌.. ʼಯಶಸ್ವಿʼ ಸೆಂಚುರಿ, ಮುಂಬೈಗೆ ಮೆರುಗು ತಂದ ಯಂಗ್‌ ಓಪನರ್‌!
ಕೃಪೆ; Yashasvi Jaiswal

2025ರ ಸೈಯದ್‌ ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್‌ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ ಹರಿಯಾಣ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ಟೀಮ್‌ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಬಿಗ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ. 

ಪುಣೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್‌ ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶಾರ್ದುಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಹರಿಯಾಣ ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿತು. ಓಪನರ್ ಅಂಕಿತ್‌ ಕುಮಾರ್‌‌ ಕೇವಲ 42 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 89 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದರು. ನಿಶಾಂತ್‌ ಸಿಂಧು ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ 38 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 63    ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು.

ಸಮಾಂತ್‌ ಜಾಖರ್‌ ಕೇವಲ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 31    ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಹರಿಯಾಣ ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 235 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತ ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ ಮುಂಬೈ ಟೀಮ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಬಿಗ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿತು. ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ 21 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟ್‌ ಅದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಕ್ರೀಸ್‌ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ತಂಡದ ಗೆಲವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ"ಗೆ ಪಟ ಪಟ ಉದುರಿದ ಪಾಕ್‌ ಪಡೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯ.. ದೊಡ್ಡವರು, ಸಣ್ಣವರು ಗೆಲ್ಲಲೇ ಇಲ್ಲ!

ಸರ್ಫರಾಜ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌, ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನ ಬೆಂಡೆತ್ತಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 50 ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಜೈಸ್ವಾಲ್    16‌ ಫೋರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 1 ಸಿಕ್ಸರ್‌ನಿಂದ 101    ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದರು. ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಂದ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಔಟ್‌ ಆದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಿರಾಜ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ 8, ಅಥರ್ವ್‌ 10 ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಶತಕದಿಂದಲೇ ಮುಂಬೈ ಟೀಮ್‌ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 238 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಸ್‌.. 2025ರಲ್ಲಿ RCB ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೂ ಸ್ಥಾನ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

