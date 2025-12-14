2025ರ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ ಹರಿಯಾಣ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ಟೀಮ್ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಬಿಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ಪುಣೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶಾರ್ದುಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹರಿಯಾಣ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿತು. ಓಪನರ್ ಅಂಕಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇವಲ 42 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 89 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ 38 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 63 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು.
ಸಮಾಂತ್ ಜಾಖರ್ ಕೇವಲ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಹರಿಯಾಣ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 235 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ ಮುಂಬೈ ಟೀಮ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ 21 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟ್ ಅದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ತಂಡದ ಗೆಲವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನ ಬೆಂಡೆತ್ತಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 50 ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 16 ಫೋರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ನಿಂದ 101 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಂದ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಿರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ 8, ಅಥರ್ವ್ 10 ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಶತಕದಿಂದಲೇ ಮುಂಬೈ ಟೀಮ್ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 238 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು.
