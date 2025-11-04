45 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್..!

ಮುಂಬೈ: 45 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ವಿರುದ್ಧ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಪಿ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 120 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಮೂಲಕ ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಎರಡು ಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಅವರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಶತಕವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 17 ನೇ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಶತಕವಾಗಿದೆ.ಈಗ ಈ ಶತಕದ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ದಾಖಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಮ್ಯಾಥೂ ಹೇಡನ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು, ಅವರು 50.73 ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.ಈಗ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು 52.60 ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳ ಗಣನೀಯ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಮುಂಬರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮುಂಬೈಗೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಮುಶೀರ್ ಖಾನ್ ಜೋಡಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 149 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು.ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಶೀರ್ ಖಾನ್ 63 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಮ್ಮ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.