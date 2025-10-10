93 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ... ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್! 23ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್‌ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಗೈದ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ

Yashasvi Jaiswal world record: ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ 173 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಕಳೆದ 93 ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಿರದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಪೂರೈಸಿದರು.
ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ್ದರೆಂದರೆ ದಿನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅಜೇಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಯಶಸ್ವಿ 253 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 22 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 173 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಅವರ 7 ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಯಶಸ್ವಿ ದ್ವಿಶತಕದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೇವಲ 27 ರನ್ಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಅವರ ಮೂರನೇ ದ್ವಿಶತಕವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ.
93 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ... ಯಶಸ್ವಿ ಅವರ ಪ್ರಶಂಸೆ
ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 150+ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದು ಐದನೇ ಬಾರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 21 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 23 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 150+ ರನ್ಗಳ ಐದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 93 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ 23 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 150+ ರನ್ಗಳ ಐದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಯಶಸ್ವಿಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. 23 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 1928 ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು 1932 ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್:
ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಯಶಸ್ವಿ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಮೊದಲು, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 23 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 150+ ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಈಗ, ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ನಂತರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಯಶಸ್ವಿ. ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ 23 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 150+ ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
