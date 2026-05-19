ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸುತ್ತ ವಿವಾದಗಳು, ಚರ್ಚೆಗಳು ಏಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.ಮಂಗಳವಾರ (ಮೇ19) ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ.ಹಲವು ಹಿರಿಯರ ಕೈಬಿಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸಬರ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ನಡುವೆ ಯುವ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಸುತ್ತ ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಮೂರೂ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಶಾಕಿರಣ ಎಂದೇ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದ್ದ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಸದ್ಯ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ (ಟೆಸ್ಟ್) ಸೀಮಿತವಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಎಡಗೈ ಓಪನರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಕಳೆದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.
ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಟಿ20 ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಏಕದಿನ ತಂಡದಿಂದಲೂ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ, ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕನನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಯುವ ಆಟಗಾರ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಉಪನಾಯಕ ಪಟ್ಟ ನೀಡಬಹುದೆಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಅನರ್ಹರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ಮೂಡಿವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.