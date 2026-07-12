Yastika Bhatia score Test century at Lords: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಭಾರತ ತಂಡದ ಯಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ (Yastika Bhatia) ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಯಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಶತಕ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 39 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ 3ನೇ ದಿನದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಯಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಶಿಸ್ತಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕೆಚ್ಚೆದೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಿರು. ತವರಿನ ನೆಲದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಯಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋದರು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು ಒಟ್ಟು 158 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 14 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸಮೇತ 113 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಭಾಟಿಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಓಪನರ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ಎರಡು ಇನ್ನಿಂಗಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಯಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು 90 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 350 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಭಾರತ 250 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಲಂಚ್ಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಯಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ 99 ರನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಶತಕಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗ ವಿರಾಮದ ನಂತರ 68ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು.
ಈ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು 1996 ರಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 131 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಯಾಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೂರನೇ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ಗಳು:
104- ಯಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ, ಲಾರ್ಡ್ಸ್, 2026
98- ಸಂಧ್ಯಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ, ಲಕ್ನೋ, 1985
83- ಸಂಧ್ಯಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ, ವಾಂಖೆಡೆ, 1984
80 (ಅಜೇಯ)- ಸ್ನೇಹ್ ರಾಣಾ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ, ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್, 2021
75- ಗಾರ್ಗಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಪೂಲ್, 1986
72- ಗಾರ್ಗಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ, ವಾಂಖೆಡೆ, 1984