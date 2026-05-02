yesha sagar sameer rizvi controversy reaction: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ನಿರೂಪಕಿ ಯೇಶಾ ಸಾಗರ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಣಯದ ವದಂತಿ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
yesha sagar sameer rizvi controversy reaction: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವು ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ನಿರೂಪಕಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದ ವರದಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅವಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಭಿಷೇಕ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಪರೋಕ್ಷ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ದಂಪತಿ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಮತ್ತು ಯೇಶಾ ಸಾಗರ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇತರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೊಂದಿಗೆ ಕೈಕುಲುಕದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವಂತೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದನೆಂದು ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಕೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆಯೂ ಆತ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿವಾದವು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ವಿವಾದ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಯೇಶಾ ಸಾಗರ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವ ಅಥವಾ ಓದುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಂಬಬೇಡಿ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ, ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅವರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಯೇಶಾ ಸಾಗರ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾ ನಿರೂಪಕಿ ಮತ್ತು ರೂಪದರ್ಶಿ. ಪಂಜಾಬ್ನ ಲುಧಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಅವರು ಮೊದಲು ಪಂಜಾಬಿ ಸಂಗೀತ ವೀಡಿಯೊಗಳ ಮೂಲಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರೂಪಕಿಯಾದರು. ಅವರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟಿ 20 ಕೆನಡಾ, ಯುಪಿ ಟಿ 20 ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಯುಪಿ ಟಿ 20 ಲೀಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಡಿದ 7 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 149.28 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 209 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದರೂ, ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ದೆಹಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026: ಕ್ರೀಡಾ ನಿರೂಪಕಿ ಯೇಶಾ ಸಾಗರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಆರೋಪಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ನಂತರ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿವಾದವೊಂದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಮಧ್ಯೆ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು X ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು, ಅವರು ಲೀಗ್ ಪ್ರಸಾರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೀಡಾ ನಿರೂಪಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತ್ರಿಪಾಠಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿರೂಪಕರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತ್ರಿಪಾಠಿ ಗಮನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ವರೂಪ, ಅದು ಒಮ್ಮತದಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ, ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ದೃಢೀಕರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.