/Ind vs Sl; ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ.. ಯಂಗ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ನಿಧನ, ಏನಾಗಿತ್ತು?

Young cricketer Vishwanath Vaishnav passes away: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (WTC) ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ, ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರ 167 ರನ್ಗಳಿಂದ ಬೃಹತ್ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಭಾರತದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲಂಗಾಣದ ವರಂಗಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಿಮಾಬಾದ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವೈಷ್ಣವ್ (21) ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವೈಷ್ಣವ್ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ತಂದೆ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸುನಿತಾ ಅವರು ಕರಿಮಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕಿರಣಿ ಅಂಗಡಿಯೊಂದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವೈಷ್ಣವ್ ಮಗನಾಗಿದ್ರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣ T20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ (Telangana T20 League) ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವ ವೈಷ್ಣವ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಟಿಜಿ-20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ವಾರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ವಾರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 26ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಉಪ್ಪಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅಂದಿನಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ.
ಗಾಲೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 412 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ನಾಳೆಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ನ ಎರಡನೇ ದಿನ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ತಡವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರು 230 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ಬೌಂಡರಿ 1 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ನಿಂದ 167 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಕೂಡ 175 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಅಮೋಘವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ನಿಂದ 82 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಔಟಾದರು.
From humble beginnings and hard work, Vaishnav’s cricket journey inspired many. His passion and memories will always remain. 🖤🕊️#SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru #Warangal https://t.co/dtk15uIRot pic.twitter.com/7Ywk6hyhC0
— OrugalluOfficial (@OrugalluUpdates) August 16, 2026