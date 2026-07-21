/ಅಬ್ಬರಿಸಲಿರೋ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡಲಿರೋ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌!

Vaibhav Suryavanshi batting performance: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ T20 ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಸೋತು ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ T20 ಸರಣಿ ಆಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಸೋಲಿನಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಒತ್ತಾಯಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವ ಆಟಗಾರರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಆದರೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಇವೆ.
ಜುಲೈ 23 ರಂದು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ರನ್ಗಳ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತೂ ಇದೆ. 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಅವರ ನಂತರ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಉಪನಾಯಕ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಖಚಿತ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ.
ಈ ಸರಣಿಗೆ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅಥವಾ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಇಬ್ಬರೂ ತಂಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಂದರ್ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ ಅವರಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧವೂ ಟಿ20ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಂತರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವ ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಮೂರನೇ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11:
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾಯಕ), ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್, ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್.