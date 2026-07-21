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ಅಬ್ಬರಿಸಲಿರೋ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡಲಿರೋ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌!

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.

Written ByBhimappa
Published: Jul 21, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:09 PM IST
ಅಬ್ಬರಿಸಲಿರೋ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡಲಿರೋ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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