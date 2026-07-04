/15ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ: ಸಚಿನ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌

Youngest Indian Cricketer: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭರವಸೆಯ ಯುವ ತಾರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ 99 ದಿನಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯವಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಪರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ 37 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಬದಲಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಪದಾರ್ಪಣಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ವೈಭವ್ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
A historic day for Indian cricket 💙
Vaibhav Sooryavanshi makes his #TeamIndia debut at 1️⃣5️⃣ years, 9⃣9⃣ days 👏#ENGvIND pic.twitter.com/qwS2hx4RW8
— BCCI (@BCCI) July 4, 2026
ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಭೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ ಅವರು ಕೇವಲ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಜೋಶ್ ಟಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸಿದರು. ನಂತರ ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು.
ವೈಭವ್ ಅವರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ಹಿಂದೆ ಐಪಿಎಲ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 16 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 776 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ Most Valuable Player (MVP) ಹಾಗೂ Best Emerging Player ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು.
England win by 4 wickets in Manchester#TeamIndia will look to turn things around in the 3rd T20I in Trent Bridge
Scorecard ▶️ https://t.co/WYfL8tAm58 #ENGvIND pic.twitter.com/2KZN6H39DR
— BCCI (@BCCI) July 4, 2026
ಆದರೆ ವೈಭವ್ ಅವರ ಪದಾರ್ಪಣಿಯ ಪಂದ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ನೀಡಿದ್ದ 191 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ (46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 76) ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0ದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭೀತಿಯ ಆಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.