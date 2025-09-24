ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ, ಶುಭ್ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಫೀಜ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರ ರಾತ್ರಿ ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. 25 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರ ಕೇವಲ 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 74 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕದ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ಮತ್ತು ಆರು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಯಿತು. ಈ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಜಗತ್ತು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡವರು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಹೊಸ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆಗಳ ನೆಲೆಯಾದ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್, ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಆಟದ ತಂತ್ರದ ಮೇಲೂ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸುಮಾರು 112 ಅನುಭವಿ ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತರಬೇತಿ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಸುಮಾರು ₹7,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇತರ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹5,000 ಶುಲ್ಕವಿರುತ್ತದೆ. ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಾರದ ಪ್ರತಿದಿನ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನ ಸೆಕ್ಟರ್ 26A ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ.