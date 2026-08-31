Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ಹೇಗಿದೆ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಇದು!

ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ಹೇಗಿದೆ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಇದು!

ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮನ್ಯು ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 31, 2026, 11:30 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:30 PM IST
ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ಹೇಗಿದೆ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಇದು!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡನ ಬಂಧನ..!
2
3
4
5