Yuvraj Singh Vaibhav Suryavanshi: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರೇ ಸಾಕು ಒಂದಲ್ಲ, ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನವಾದರೂ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟಿಸುತಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗೀಗ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಸಿ ಕುರಿತು ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮನ್ಯು ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು. ಅಭಿಮನ್ಯು ಔಟ್ ಅದರೂ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 92 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 8 ರನ್ಗಳಿಂದ ಶತಕ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅರ್ಧಶತಕ ನಂತರವೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು. 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 92 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಔಟ್ ಆದರು. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ವೈಭವ್ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕುರಿತು, ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯೂ ನನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ಗಿಂತಲೂ ಶೈಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಎಮೋಜಿ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು.
ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೂರು ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 11 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ನಾನು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಎಂದು ವೈಭವ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡು ಕೊಡಲು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಬಾಲ್ ನನ್ನ ಕೈ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಯಿತು ಎಂದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.