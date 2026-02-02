ಭಾರತ ತಂಡದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್ ಹಾಗೂ ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹೆಸರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೇರೆ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ರೂಮರ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಲ ಮೌನ ಮುರಿದು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್ ಅವರು ಆರ್ಜೆ ಮಹ್ವಾಶ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಅವರ ನಂತರ ಚಹಾಲ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯುವತಿ ಜೊತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ತರಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಎಲ್ಲ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಆರ್ಜೆ ಮಹ್ವಾಶ್ ಅವರು, ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಲವ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಆದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಕೂದಲನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀವು ನೋಡಿರುತ್ತಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಜೆ ಮಹ್ವಾಶ್ ಇರುವ ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಡೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
