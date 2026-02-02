English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಲೆಗ್‌ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಚಹಾಲ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌.. ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಹೇಳಿರೋದು ಏನು?

ಲೆಗ್‌ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಚಹಾಲ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌.. ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಹೇಳಿರೋದು ಏನು?

ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಆದ ಮೇಲೆ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್‌ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್‌ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 2, 2026, 02:11 PM IST
  • ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಫುಲ್‌ ವೈರಲ್‌
  • ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ವದಂತಿ ಮೇಲೆ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಸಿದ್ರಾ..?
  • ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಆ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಹೇಳಿರುವುದು ಏನು?

ಭಾರತ ತಂಡದ ಲೆಗ್‌ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಯಜುವೇಂದ್ರ‌ ಚಹಾಲ್ ಹಾಗೂ ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಹೆಸರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೇರೆ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ರೂಮರ್‌ ಗರ್ಲ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಲ ಮೌನ ಮುರಿದು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್‌ ಅವರು ಆರ್‌ಜೆ ಮಹ್ವಾಶ್‌ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಅವರ ನಂತರ ಚಹಾಲ್‌ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯುವತಿ ಜೊತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಅನ್‌ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ತರಿಸಿತ್ತು.      

ಈ ಎಲ್ಲ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಫೋಟೋ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಆರ್‌ಜೆ ಮಹ್ವಾಶ್‌ ಅವರು, ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಅಪ್‌ ಆದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಕೂದಲನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀವು ನೋಡಿರುತ್ತಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.     

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ.. ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್!‌

ಕಳೆದ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್‌ ಹಾಗೂ ಆರ್‌ಜೆ ಮಹ್ವಾಶ್‌ ಇರುವ ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದವು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಡೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಲೆಗ್‌ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಹೊರ ಬಿತ್ತಾ.. ಖ್ಯಾತ ಮಾಡೆಲ್‌ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗರ್ಲ್‌ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್!?‌

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

