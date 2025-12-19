ಏಕಾಏಕಿ ಎರಡು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬೌಲರ್‌..!‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಪಂದ್ಯದಿಂದಲೇ ಔಟ್‌

Yuzvendra Chahal : ತನ್ನ ಸ್ಪಿನ್ ನಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ನಡುಗಿಸುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2 ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ದಣಿವರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಇನ್ನೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪುನರಾಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.
ಯುಜಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2 ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುಜಿಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ಎರಡೂ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಗುಲಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನಡುವಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಯುಜಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಯುಜಿ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುಜಿ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯುಜಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಹರಿಯಾಣ ತಂಡವು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದ ನಂತರ, ಯುಜಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು.
ಯುಜಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ
ಯುಜಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ತಗುಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಾಹಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
" ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹರಿಯಾಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು . ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾನು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೈದ್ಯರು ನನಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಯುಜಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಸೀಸನ್ ಯುಜಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರ ಯುಜಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು. ಈ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯುಜಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯುಜಿ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಯುಜಿಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ
ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಇದುವರೆಗೆ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20ಐ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ 72 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 121 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ 80 ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 96 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.