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ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದರೂ ಚಾಹಲ್‌ ಗಳಿಕೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಅಗಿಲ್ಲ.. ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಆಸ್ತಿ?

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಹಲ್ ಅವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಸ್ಟಾರ್‌ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ,

Written ByBhimappa
Published: Jul 23, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:02 PM IST
ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದರೂ ಚಾಹಲ್‌ ಗಳಿಕೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಅಗಿಲ್ಲ.. ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಆಸ್ತಿ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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