/ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದರೂ ಚಾಹಲ್‌ ಗಳಿಕೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಅಗಿಲ್ಲ.. ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಆಸ್ತಿ?

Yuzvendra Chahal net worth: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಅವರು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡತೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲದೆಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಅವರು, ತನ್ನ ಸ್ಪಿನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ನಿಂದಲೇ ಎದುರಾಳಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸುವ ಚಾಣಕ್ಯ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿನ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೂ ಕಾರಣರಾದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಅವರ 36ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇಂದು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಅವರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಂದಲೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ನಲ್ಲಿ ಚಾಹಲ್ ಅವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 45 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಹಾಲ್ ಅವರು 2025ರ ಐಪಿಎಲ್ನ ಮೆಗಾ- ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS) ತಂಡ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿರುವ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಐಪಿಎಲ್ ಗಳಿಕೆ 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ 2023-24ರ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಹಲ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲು ಸಹಾಯವಾಗಿವೆ. ಬಿಸಿಸಿಐನ ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ 2022-23ರ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದರೂ ಚಾಹಲ್ ಅವರು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಹಲ್ ಹಲವಾರು ಅನುಮೋದನೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ Acuvue, Boom 11, VIVO, Nike ಮತ್ತು Fanta ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಲವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಹರಿಯಾಣದ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಹಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನೆ ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣಗಳದಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಸೊಗಸಾದ ಸ್ಥಳವಕಾಶ ಇದೆ. ಮನೆಯೂ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಾಹಲ್ ಬಳಿ ಕಾರುಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿಯೇ ಇವೆ.
ಚಾಹಲ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಷೆ ಕಯೆನ್ನೆ ಎಸ್ (Porsche Cayenne S), ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸಿ-ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಸೆಂಟೆನಾರಿ (Lamborghini Centenary) ಯಂತಹ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಇವೆ. ಸದ್ಯ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡೋ ಚಾಹಲ್ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 13 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಹಲ್ ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಚಾಹಲ್ ಅವರು 2026ರ ದ್ವಿತಿಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಥ್ಹ್ಯಾಂಪ್ಟನ್ಸೈರ್ ಕೌಂಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಪರ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2024 ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಥ್ಹ್ಯಾಂಪ್ಟನ್ಸೈರ್ ಕೌಂಟಿ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.