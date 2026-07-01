Z strengthens football portfolio : ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕಂಪನಿಯಾದ ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ZEEL), ಜರ್ಮನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ 'ಬುಂಡೆಸ್ಲಿಗಾ'ದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದು ಜೀಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.
2026-27 ರ ಋತುವಿನಿಂದ, ಬುಂಡೆಸ್ಲಿಗಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಜೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ZEE5 ಮತ್ತು 'Unite8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್' ದೂರದರ್ಶನ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪಂದ್ಯಗಳು, ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪೂರಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಮಗ್ರ ವಿಷಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. FIFA ನೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ನಂತರ, ಬುಂಡೆಸ್ಲಿಗಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ZEE5 ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಜೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ Unite8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಭವೇಶ್ ಝಾಕರ್, ಬುಂಡೆಸ್ಲಿಗಾ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್, ಜಮಾಲ್ ಮುಸಿಯಾಲ, ಮೈಕೆಲ್ ಒಲಿಸ್ ಮತ್ತು ಜೋಶುವಾ ಕಿಮ್ಮಿಚ್ರಂತಹ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ತಾರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 'Z x ಬುಂಡೆಸ್ಲಿಗಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವೀಕ್' ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಣತೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
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ಬುಂಡೆಸ್ಲಿಗಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಪೀರ್ ನೌಬರ್ಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತವು ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ, ಬುಂಡೆಸ್ಲಿಗಾ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜೀ ಜೊತೆಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ - ಅದರ ವಿಶಾಲ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು - ಬುಂಡೆಸ್ಲಿಗಾ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಉತ್ಸಾಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹಯೋಗವು ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಂಬಂಧದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ತನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ZEE5 ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ 15 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು Zee ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬುಂಡೆಸ್ಲಿಗಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವು ಬುಂಡೆಸ್ಲಿಗಾ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.