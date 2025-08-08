ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ನಾಯಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಈತನ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 17 ವರ್ಷ

youngest captain of in the history cricket: 17 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಕೇವಲ 17 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಜ್ಯಾಕ್ ವುಕುಸಿಕ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಪುರುಷ ನಾಯಕ. ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವಾರ, ಅವರ ತಂಡ ಸೈಪ್ರಸ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಜಾಗ್ರೆಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವುಕುಸಿಕ್ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಗುರುವಾರ, ಅವರಿಗೆ 17 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 311 ದಿನಗಳು. ಆದರೆ, ಅವರ ತಂಡವು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತಿತು.
ಜ್ಯಾಕ್ ವುಕುಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಕೌಂಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೋಮರ್ಸೆಟ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೂ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೇಗಿ ಡೇವಿಡ್ ವಿಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.
ವುಕುಸಿಕ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ನೊಮನ್ ಅಮ್ಜದ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ, ನೊಮನ್ 18 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 24 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಾರ್ಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಮನ್ 18 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 276 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಜ್ಯಾಕ್ ವುಕುಸಿಕ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ವುಕುಸಿಕ್ ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 53 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು 2 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ, 33 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 139 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 197 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 13 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 12 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.